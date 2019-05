Empresário americano ganha processo de 78,5 milhões por roubo de criptomoedas

Michael Terpin, empresário e investidor em criptomoedas, ganhou um processo civil que interpôs contra Nicholas Truglia, de 21 anos, depois de ter sido alvo de um esquema de roubo de moedas digitais, segundo documentos judiciais a que a Reuters teve acesso.

Um tribunal na Califórnia deu razão ao empresário, que ganhou assim um processo no valor de 75,8 milhões de dólares (cerca de 68 milhões de euros).

O tribunal ordenou Nicholas Truglia a pagar este valor ao investidor, que é um dos maiores de sempre exigido a uma pessoa num processo que envolve moedas digitais.

Em causa está um caso que remonta ao início de 2018, altura em que Terpin percebeu que lhe tinham sido roubados três milhões de tokens numa conta que estava no seu telemóvel. Naquela altura estes tokens estavam avaliados em 23,8 milhões de dólares, segundo o empresário.

Nicholas Truglia, em conjunto com outras pessoas, terá conseguido aceder ao sistema do telemóve, conseguindo ter o seu controlo e acesso às contas do empresário. Após isso, Truglia, que está detido desde novembro, terá roubado os tokens. Relatos de antigos amigos de Truglia revelam que o responsável vivia uma vida luxuosa, que incluía carros desportivos e relógios Rolex.

Os casos de roubo de criptomoedas têm aumentado, havendo vários relatos, inclusivamente de bolsas que operam neste setor a serem alvo de ataques piratas que têm como intuito roubar as moedas. As perdas nas criptomoedas devido a roubos e fraudes aumentaram no primeiro trimestre deste ano para 1,2 mil milhões de dólares, o que supera em 70% o total de 2018, revelam os dados da empresa de cibersegurança CipherTrace, citados pela Reuters.

O empresário Terpin também processou a operadora de telecomunicações AT&T e diz estar a preparar outros processos contra outros membros do grupo de Truglia.