Gestora de fortunas controla 188 milhões de Álvaro Sobrinho

, uma sociedade gestora de fortunas da Suíça e da qual era acionista, a notícia é avançada esta terça-feira, 2 de novembro, pelo Correio da Manhã Segundo um relatório referido pelo jornal, que foi elaborado pelo Fisco no inquérito do Monte Banco (no qual são arguidos três gestores da Akoya), seriam 27 as contas bancárias na Suíça onde o banqueiro teria o seu alegado património no final de abril de 2012.

Sobrinho está a ser investigado, no âmbito deste processo, por suspeita de desvio de fundos do BESA, do qual foi presidente entre 2001 e o final de 2012. Nos inquéritos do Monte Branco e do GES há também referências a operações financeiras de Sobrinho.