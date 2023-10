Ministério da Defesa alvo de 29 inspeções em curso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Inspeção-Geral de Defesa Nacional (IGDN) tem atualmente a decorrer 29 ações inspetivas, noticia, esta segunda-feira, o Diário de Notícias , citando o gabinete da ministra da Defesa, Helena Carreiras.Do total, 17 estão "relacionadas com empreitadas de obras públicas, contratação pública, fluxos financeiros e sistemas de controlo interno, execução da Lei de Infraestruturas Militares e da Lei de Programação Militar".Ao jornal, sobre os resultados das medidas de prevenção de corrupção que têm sido repetidamente anunciadas pela governante, desde que foi conhecida a operação "Tempestade Perfeita", o porta-voz oficial do ministério indicou que se encontram "programadas outras duas ações com início ainda em 2023".