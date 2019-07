Governo autoriza reforço do gabinete que recupera lucros do crime

Numa portaria agora publicada, o Governo reconhece que a “contenção” do número de recursos humanos não foi uma decisão acertada. São reforçados os elementos do Instituto dos Registos e Notariado e da PJ.

O Governo autorizou o reforço do número de elementos do Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA), que foi criado na dependência da Polícia Judiciária com o objetivo de "identificar, localizar e apreender bens ou produtos relacionados com a prática de crimes e assegurar a cooperação com os gabinetes de recuperação de ativos criados por outros Estados".



Numa portaria publicada esta quarta-feira em Diário da República, o Governo reconhece que a dimensão da equipa é insuficiente, e decreta o aumento do número máximo de elementos do Instituto de Registos e Notariado (de dois para quatro) o que também aumenta o número mínimo autorizado de elementos da PJ.



O Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) apreendeu 22,8 milhões de euros de crimes graves no ano passado, de acordo com o Jornal de Notícias, que explicava em fevereiro que o montante é considerado insatisfatório pelo próprio coordenador do GRA. Carlos Costa explicava na altura que os magistrados recorrem pouco a este gabinete.





"Contenção" de recursos humanos não foi boa ideia