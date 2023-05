Há mais oligarcas russos à espera da nacionalidade portuguesa. Até a herdeira do “Rei dos Diamantes”

Depois de ter revelado em dezembro de 2021 o caso de Roman Abramovich, antigo dono do Chelsea, que obteve a naturalização portuguesa num processo-relâmpago, o Público noticia este sábado, 13 de maio, que há mais dois oligarcas russos que foram certificados pela Comunidade Israelita do Porto (CIP) como descendentes de judeus sefarditas, estando ambos a aguardar desde 2020 a sua naturalização como portugueses.

Em causa estão Alexander Smuzikov, cuja fortuna em 2016 estava avaliada em 600 milhões de dólares (547 milhões de euros) – sendo também um dos maiores coleccionadores mundiais de arte vanguardista russa - e o seu amigo e sócio Alexander Kaplan, que integra a lista de empresários sancionados pela Ucrânia sob a acusação de apoiar "materialmente" o governo liderado por Vladimir Putin, como um dos principais acionistas de uma subsidiária do gigante russo de petróleo Gazprom.

Segundo a investigação do Público, Smuzikov e Kaplan aguardam pela naturalização portuguesa ao abrigo da lei dos sefarditas, que concede a nacionalidade aos descendentes das antigas comunidades judaicas que receberam ordem de expulsão da península Ibérica no final do século XV.

"Foram ambos certificados pela Comunidade Israelita do Porto, a quem o Estado delegou esta competência (a par da Comunidade Israelita de Lisboa), em Julho de 2020, e já receberam o parecer positivo da Polícia Judiciária (PJ)", avança diário.

Na mesma situação está Lev Leviev, amigo íntimo de Putin e cuja fortuna foi avaliada em mil milhões d e dólares pela revista norte-americana Forbes, em 2018.

Ainda segundo o Público, a mulher e duas filhas de Leviev também foram certificadas pela CIP, encontrando-se todos os processos pendentes na Conservatória dos Registos Centrais, tutelada pelo Ministério da Justiça.

Uma das filhas de Leviev certificada pela CIP é Chagit Leviev, que aos 36 anos é presidente e CEO do Leviev Group USA, o braço norte-americano do conglomerado internacional de vários milhares de milhões de dólares do Leviev Group of Companies, fundado pelo pai.





Conhecido como o "Rei dos Diamantes", Lev Leviev é dono da LLD Diamonds, a maior empresa privada mundial de diamantes, que pôs fim ao domínio mundial da De Beers.

"O processo de naturalização de Lev Leviev deu entrada no Conservatória dos Registos Centrais a 6 de Novembro de 2020, depois de também ter sido certificado como judeu sefardita pela CIP. Isto apesar de ser um judeu proveniente das comunidades de Bukharan, na Ásia Central, que não eram descendentes de judeus sefarditas, mas que, de acordo com a Jewish Virtual Library, adoptaram as sua tradições e orações, no final do século XVIII", observa o Público.