Juiz do Supremo do Brasil anula decisão de libertar Lula da Silva

O presidente do Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF), juiz Dias Toffoli, anulou na noite desta quarta-feira a decisão tomada horas antes por outro magistrado daquele tribunal, juiz Marco Aurélio Melo, que permitia a libertação, entre outros, do ex-presidente Lula da Silva. Toffoli atendeu a um recurso apresentado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, contra a decisão de Melo.





Na tarde desta quarta-feira, logo após a última reunião do ano dos 11 juízes do STF, Marco Aurélio Melo decretou por decisão pessoal a inconstitucionalidade da lei que permite a prisão de arguidos condenados em segunda instância, como é o caso do antigo presidente.



Segundo Marco Aurélio Melo, os condenados em segunda instância ainda podem recorrer aos tribunais superiores, como o próprio STF, pelo que a prisão deles contraria a Constituição, que diz que ninguém pode ser preso para começar a cumprir pena enquanto não estiverem esgotados todos os recursos a que tem direito.





A decisão de Melo daria a liberdade a mais de 169 mil presos em todo o Brasil, entre eles Lula da Silva, condenado a 12 anos e um mês em segunda instância e preso desde 7 de Abril mas que ainda aguarda decisão sobre recursos à sentença. A decisão do juiz do STF provocou uma enorme agitação no Brasil, nos meios políticos, jurídicos e na opinião pública.