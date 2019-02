Lula da Silva condenado a 12 anos e 11 meses num segundo processo

Lula da Silva foi condenado a uma pena de prisão de 12 anos e 11 meses, por corrupção e lavagem de dinheiro, num processo relacionado com uma propriedade rural em Atibaia, revela a imprensa brasileira.

A Globo explica que o ex-presidente brasileiro foi condenado por aceitar reformas no sítio de Atibaia feitas pela Odebrecht e OAS, com dinheiro de subornos decorrentes de contratos da Petrobras, no valor de um milhão de reais.

A imprensa brasileira explica que Lula da Silva é acusado de ter recebido este montante, permitindo que fossem realizadas obras num imóvel que está em nome de Fernando Bittar, filho do ex-presidente da câmara de Campinas e que é amigo pessoal do ex-presidente do Brasil.

Lula da Silva conhece assim a segunda sentença no âmbito do processo Lava Jato, estando já atualmente a cumprir uma pena de 12 anos e um mês, desde abril, num outro caso oriundo deste processo.