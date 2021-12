Marcelo Rebelo de Sousa: "A justiça portuguesa não desistiu"

num hotel de cinco estrelas em Durban.

Marcelo Rebelo de Sousa congratulo este domingo a justiça portuguesa pela detenção, na África do Sul, do ex-banqueiro João Rendeiro. "Pode haver dificuldades, pode haver obstáculos, mas é função da justiça não desistir. E a justiça portuguesa não desistiu. A Polícia Judiciária não desistiu".Aos jornalistas, à saída do congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que se realizou este fim de semana, em Aveiro, o Presidente da República lembrou que a lei é para todos. "Respeitamos a soberania de outros estados e a decisão sul-africana, mas naquilo que depende de Portugal ficou claro que a justiça portuguesa faz tudo o que é necessário, primeiro, para aplicar a lei a todos, e depois para executar a lei aplicada".Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou para responder à crítica de Rui Rio, que insinuou no Twitter que a detenção de Rendeiro poderia estar relacionada com o calendário eleitoral. O chefe de Estado acusou o líder do PSD de falta de noção."É não conhecer o que é uma investigação criminal, as dificuldades que implica quando atravessa várias fornteiras e vários países. É não ter a noção de como isso implica tantas diligências, tantos processos complicados, envolvendo países soberanos, com as suas autoridades judiciárias. Não se faz de um momento para o outro e não é possível prever quando se faz," sublinhou Marcelo.João Rendeiro, condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva, num processo por crimes de burla qualificada quando estava à frente do BPP, encontrava-se no estrangeiro e em parte incerta, fugido à justiça. Foi detido este sábado de manhã, na África do Sul,