Mediação, julgados de paz e arbitragem do consumo vão funcionar online

A partir desta quarta-feira vai ser possível avançar online com processos na mediação laboral e familiar e em três grandes julgados de paz. No final do mês, será a vez da arbitragem no consumo. A ideia é ter tudo desmaterializado.

