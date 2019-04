Ministro brasileiro Sérgio Moro responde a Sócrates: "Não debato com criminosos"

"Não debato com criminosos". Foi desta forma que o ministro brasileiro da Justiça, Sérgio Moro, respondeu a José Sócrates que o acusou de atuar como "um ativista político disfarçado de juiz".Numa entrevista à Record TV Europa, Moro afirma: "Todo país do mundo tem uma dificuldade nesses crimes de grande corrupção porque envolvem pessoas poderosas, e o aparato judicial foi construído para outro tipo de crime".

"O que observo, à distância, em relação a este caso do ex-ministro português, é um trabalho que tem sido feito com esforços consideráveis para a apuração de provas e processar [o acusado]", considerou ainda o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil.





José Sócrates criticou o juiz numa nota enviada à agência Lusa, após Moro ter identificado uma "dificuldade institucional" em Portugal em fazer avançar o processo contra si, tal como acontece no Brasil.