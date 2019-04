Na segunda-feira, Sérgio Moro identificou uma dificuldade institucional, tanto no Brasil, como em Portugal, no sentido de a justiça fazer avançar processos de corrupção contra individualidades políticas, como o antigo primeiro-ministro português.



José Sócrates reagiu poucas horas depois, caracterizando Sérgio Moro como "um ativista político disfarçado de juiz".



Confrontado com esta acusação de José Sócrates, o ministro brasileiro da Justiça e da Segurança Pública respondeu: "Não debato com criminosos".



Para José Sócrates, esta polémica com Sérgio Moro tem apenas "um mérito".



"As palavras produzidas [por Sérgio Moro] confirmam o que já se sabia do personagem: Como juiz, indigno; como político, medíocre; como pessoa, lamentável", apontou o antigo primeiro-ministro português entre 2005 e 2011.



Na nota enviada à agência Lusa, José Sócrates considera que "é impossível ler a declaração do ministro da Justiça brasileiro sem um esgar de repugnância".



"Ela põe em causa os princípios básicos do direito e da decência democrática. Não, nunca cometi nenhum crime nem fui condenado por nenhum crime. Não posso aceitar ser condenado sem julgamento, muito menos por autoridades brasileiras", escreve.



Na Europa, segundo o antigo secretário-geral do PS, conhece-se bem "o ovo da serpente", assim como "o significado das palavras de agressão, de insulto e de violência política".



"Conhecemos o significado dos discursos governamentais que celebram golpes militares, defendem a tortura e recomendam o banimento dos adversários políticos", referiu também José Sócrates, aqui numa alusão à extrema-direita brasileira.



Já num recado destinada a meios políticos nacionais, José Sócrates adverte que se conhece igualmente "o significado do silêncio daqueles que assistem a tudo isto como se nada fosse com eles".

