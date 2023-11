MP pede prisão preventiva para Lacerda Machado e Vítor Escária

O Ministério Público (MP) defendeu este domingo a aplicação da prisão preventiva a Diogo Lacerda Machado, consultor do grupo Start Campus e amigo de António Costa, e Vítor Escária, ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro.Segundo as várias estações televisivas à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal, o procurador João Paulo Centeno, um dos titulares do processo, defendeu perante o juiz de instrução Nuno Dias Costa a aplicação da medida de coação mais gravosa para ambos os arguidos.Para Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, administradores da Start Campus, o Ministério Público defendeu nas suas alegações a aplicação de uma caução aos dois arguidos.O juiz de instrução Nuno Dias Costa anunciará amanhã às defesas as medidas de coação que serão aplicadas aos arguidos detidos, pelas 15h00.Neg