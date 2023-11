Há um erro na transcrição de uma escuta. Costa era, afinal, Costa Silva

O Ministério Público enganou-se na transcrição de uma escuta telefónica entre Lacerda Machado, consultor da Start Campus, e Afonso Salema, administrador da mesma empresa, apontando que o primeiro ia mover uma influência junto de "António Costa", o primeiro-ministro. Segundo a CNN, na verdade Lacerda Machado estava a referir-se a António Costa Silva, ministro da Economia.



Em causa estará a escuta de 31 de agosto de 2022 entre Afonso Salema e Lacerda Machado, em que o administrador da Start Campus pede ao amigo de Costa que aborde o Governo para que seja suscitado junto da Comissão Europeia uma alteração em matéria de códigos de atividade económica para centros de dados.





Segundo a indiciação, Lacerda Machado respondeu: "Tá bem. Eu vou decifrar se é Economia ou Finanças. Se for Finanças em falo logo com o Medina ou com o António Mendes, que é o secretário de Estado. Se for Economia, arranjo maneira depois de chegar ao próprio António Costa".Ora, de acordo com a CNN, que cita fontes ligada à defesa dos arguidos, o Ministério Público terá reconhecido durante a audição dos arguidos que se enganou na transcrição da conversa e que Lacerda Machado ter-se-á referido a António Costa Silva, titular da pasta da Economia.Esta manhã,o advogado Magalhães e Silva disse que o Ministério Público reconheceu o lapso na transcrição de uma escuta a Diogo Lacerda Machado, onde é referido o ministro da Economia, António Costa Silva, mas transcrito apenas António Costa, o primeiro-ministro.



"Foi o dr. Lacerda Machado que deu sinal ao Ministério Público que havia efetivamente esse lapso e o Ministério Público reconheceu", disse o advogado aos jornalistas à entrada para o tribunal, no Campus de Justiça, em Lisboa.



No sábado à noite, à saída do tribunal, Manuel Magalhães e Silva, tinha garantido aos jornalistas que "em nenhum momento do processo" relativo ao centro de dados de Sines "invocou, direta ou indiretamente", o nome do primeiro-ministro.



Certo é que o próprio despacho de indiciação refere, nas páginas finais, que "atenta a proximidade de algumas das conversas intercetadas, bem como a sua quantidade, não foi possível até ao presente momento proceder à transcrição integral de todas as conversas indicadas". Apesar disso, refere o Ministério Público, "as mesmas foram objeto de súmula".



Também por isso, o Ministério Público sugeriu que durante a audição dos arguidos no Tribunal de Instrução Criminal pudessem ser reproduzidas algumas das escutas citadas.



(notícia atualizada às 11h36 com declarações do dia do advogado Manuel Magalhães e Silva)