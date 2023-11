Duarte Cordeiro: "Não fui constituído arguido"

Estou num governo demissionário, a responsabilidade da composição do Governo compete ao primeiro-ministro e estou ao dispor do senhor primeiro-ministro, como sempre estive", referiu ao jornal.

Não é só João Galamba que está na porta de saída do Governo demissionário. Também Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, pode sair do Governo antes de março do próximo ano".









Também esteve em almoços e jantares grátis, pagos pela Start Campus, é referido várias vezes por Galamba como alguém que vai pressionar os quadros do Ambiente para que não haja entraves".

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, garante não ter sido constituído arguido pelo Ministério Público. A reação surge depois das notícias que davam conta da sua saída do Governo, a par de João Galamba, por causa das investigações judiciais aos negócios do lítio, hidrogénio e do centro de dados em Sines.O governante já o tinha afirmado ao Observador e confirmou-o também em declarações ao Negócios."Não fui constituído arguido. Desconheço as razões que levaram o CM a fazer esta capa", disse o ministro do Ambiente ao Negócios, não adiantando se já houve alguma conversa sobre uma eventual exoneração do cargo. "Só tenho isto a dizer."Ao Expresso, Duarte Cordeiro adiantou que a sua continuidade no Executivo está nas mãos de António Costa. "Segundo o Correio da Manhã, "nO jornal refere que o ministro do Ambiente "t