Mulher de Pinho sob suspeita no caso EDP

Investigação pediu ao Novo Banco e ao BES em liquidação informações sobre Alexandra Pinho, mulher de Manuel Pinho, arguido no processo, escreve o Correio da Manhã. O ex-ministro da economia e a mulher trabalharam no BES durante vários anos.

O Correio da Manhã escreve esta quarta-feira, 9 de Maio, que a mulher de Manuel Pinho está sob suspeita no caso EDP, o mesmo onde o ex-ministro de José Sócrates foi já constituído arguido. Os investigadores, refere o jornal, pretenderão determinar se Alexandra Pinho terá sido intermediária de eventuais pagamentos do Grupo Espírito Santo ao seu marido.

Tanto Pinho como a mulher trabalharam vários anos no BES, onde ela desempenhava funções como curadora do BESart – Banco Espírito Santo Collection entre 2004 e 2014, período que coincide com aquele durante o qual Pinho terá recebido pagamentos através de sociedades offshore no valor de mais de três milhões de euros, explica também o Correio da Manhã.

O jornal consultou o processo EDP no DCIAP e conta que a 10 de Abril deste ano, os procuradores do processo EDP solicitaram ao BES em liquidação e ao Novo Banco, informações sobre o casal Pinho. Pedem, entre outras coisas, detalhes sobre os contratos de trabalho ou de prestações de serviços celebrados entre entidades do grupo BES e o casal Pinho.