PGR esclarece que pedido de extradição de João Rendeiro será feito dentro do prazo

A Procuradoria-Geral da República (PGR) indica que o Ministério Público (MP) "não deixará de formalizar o referido pedido de extradição" do ex-banqueiro João Rendeiro "no prazo legalmente previsto". O esclarecimento enviado através de uma nota às redações surge na sequência de uma notícia que avançava que o MP se arriscava a falhar o prazo para a apresentação do pedido de extradição de Rendeiro devido à falta de tradutores.