PJ descobriu milhões de Isabel dos Santos em cofres no Porto

Nas buscas realizadas pelas autoridades portuguesas na semana passada no norte do país foram apreendidos documentos relativos às empresas de Isabel dos Santos mas também milhões em dinheiro vivo, conta o Correio da Manhã.





Parte dos 280 milhões arrestados pelas autoridades portuguesas na semana passada estavam em cofres do Novo Banco, na rua de Costa Cabral, no centro do Porto. Foram apreendidos, além do dinheiro, títulos e documentos relevantes para a investigação que está a decorrer, acrescenta o jornal na edição desta quinta-feira.