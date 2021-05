PJ detém 17 pessoas no Alentejo por suspeitas de cibercrimes com MBWay

A Polícia Judiciária deteve hoje 17 pessoas por suspeitas de terem cometido centenas de burlas informáticas agravadas, falsidade informática e acesso ilegítimo, numa operação de combate ao cibercrime realizada na zona de Estremoz.Em comunicado a PJ adianta que a investigação "MBWay" se iniciou há alguns meses e tem por base vários casos de fraude cometidos de forma organizada, com recurso à aplicação bancária.A estratégia investigatória, revela a PJ, visou a localização e agrupamento das várias participações que se encontravam dispersas por várias comarcas do país, que demonstrassem "a atividade delituosa reiterada e organizada" de forma a identificar/localizar os detidos.Os detidos, 11 homens e seis mulheres, vão ser agora presentes a primeiro interrogatório judicial, para a aplicação das medidas de coação.O inquérito deste processo é tutelado pelo Ministério Público de Estremoz e a operação contou com o apoio da GNR e da PSP.