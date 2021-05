Plano especial para salvar empresas só teve 4 adesões

Apenas quatro empresas recorreram, até agora, ao Processo Extraordinário de Viabilização de Empresas (PEVE), criado no ano passado depois do primeiro confinamento e que, sendo temporário, deverá vigorar apenas até 31 de dezembro deste ano. O instrumento foi pensado para ajudar a salvar empresas que, a 31 de dezembro de 2019 apresentavam finanças saudáveis e com viabilidade – com capitais próprios positivos –, mas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...