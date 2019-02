"É lamentável a tentativa que o referido senhor faz de instrumentalizar o Ministério Público, através da apresentação de uma denúncia caluniosa, com o objetivo manifesto de atingir o bom nome de pessoas que nenhuma relação têm com os crimes praticados por Orlando Figueira", escreveu Proença de Carvalho num comunicado enviado à agência Lusa.



Durante o julgamento, Orlando Figueira insistiu sempre na tese de que tinha sido contratado pelo banqueiro luso-angolano Carlos José da Silva para ir trabalhar como assessor jurídico para Angola, depois de ter saído do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e que o cancelamento do seu contrato de trabalho tinha sido efetuado pelo advogado Proença de Carvalho, com quem tinha feito um "acordo de cavalheiros".



Ouvidos como testemunhas em julgamento, Carlos Silva e Proença de Carvalho negaram tais factos.



No comunicado, Proença de Carvalho sustenta que "tais mentiras foram expostas e desmascaradas, uma a uma, pelo Tribunal Coletivo [de julgamento]", acrescentando que, enquanto testemunha, teve oportunidade de prestar os esclarecimentos pedidos, e que os juízes consideraram o seu depoimento "credível".



O advogado afirma que o ex-procurador revela um "comportamento próprio de um mentiroso compulsivo" e que "a insistência nas mentiras (...) só pode ser vista à luz de uma obsessão doentia ou uma estratégia processual".



A abertura de inquérito pelo Ministério Público foi confirmada à Lusa pela Procuradoria-Geral da República, após a notícia ter sido avançada pela RTP.



A procuradora da Operação Fizz Leonor Machado disse, em julgamento, que iria extrair certidões contra o banqueiro e o advogado.



Orlando Figueira foi condenado a 7 de dezembro do ano passado a seis anos e oito meses de prisão e o advogado Paulo Amaral Blanco a quatro anos e quatro meses de prisão com pena suspensa.

