Rendeiro quer pagar meio milhão para escapar à pena efetiva de prisão

A defesa do ex-banqueiro admite que seja condenado no processo principal do BPP, mas pretende suspender a pena de cadeia de cinco anos e oito meses por vários crimes de falsidade informática e falsificação de documentos.

