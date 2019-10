Serviço do cartão de cidadão em baixo ou com paragens há três dias

Serviço informático muito lento, com paragens e momentos em que vai totalmente abaixo, obrigando a reiniciar todo o processo e a recomeçar os trabalhos em curso. Tem sido esta, já há pelo menos três dias, a situação vivida nas lojas de cidadão e demais serviços onde é pedido o cartão de cidadão e outros registos. O problema é a nível nacional e fonte do Ministério da Justiça confirma, mas assegura que a expectativa é que "retome a normalidade em breve".

Durante a manhã desta quinta-feira a situação era bastante caótica, com tempos de espera de várias horas para senhas tiradas logo ao início do dia. O problema informático abrange a generalidade dos serviços prestados pelo Instituto do Registo e Notariado (IRN) e em algumas lojas, serviços como o Casa Pronta e a Empresa na Hora, chegaram mesmo a ser encerrados por falta de sistema informático.

"Todas as aplicações em que trabalhamos, incluindo o cartão de cidadão e o passaporte, estão assim há três dias e o relato que temos é de filas de espera por todo o país. Há sítios com chamadas da polícia ao local. Tenho várias denúncias e nalguns casos várias vezes ao longo do dia e é um desespero para trabalhadores e para utentes", disse ao Negócios Arménio Maximino, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado.

As aplicações em causa incluem as do Registo Predial, Registo Comercial, Registo Civil e Registo Automóvel. "Todas estas aplicações informáticas se encontram com muitos constrangimentos, funcionam a espaços, mas muito mal", explica Arménio Maximino. "Na quarta-feira, no serviço da Expo, em Lisboa, um cidadão que pretendia pedir uma certidão do registo civil, tirou a senha às 9:48 e foi atendido às 19:30", exemplifica.



O STRN tem vindo a alertar para a "necessidade urgente de investimento no sistema informático", uma vez que "as aplicações estão constantemente a falhar, têm já alguma idade e já não serão as melhores do ponto de vista tecnológico, e as falhas são cada vez mais frequentes e por maiores períodos de tempo", sendo certo que "com um ‘crash’ dos registos perderíamos informação muito importante", alerta o responsável.

Senha na 'net' pouco aproveitada

As pessoas que acorrem às lojas para tirar cartão de cidadão continuam a usar pouco o sistema que permite tirar a senha online. Na recente loja de Picoas – também fortemente atingida, durante os últimos dias, pelos constrangimentos do sistema – os funcionários continuam a atender, sobretudo, pessoas que chegam cedo para tirar a senha e aguardam algumas horas pela sua vez.

O sistema online permite que a senha seja reservada por telemóvel ou no computador, logo ao início da manhã, a partir das 8:30, através do portal dos serviços públicos, o eportugal. No site basta encontrar o Mapa do Cidadão e escolher a loja. Uma vez tirada a senha, o cidadão recebe uma mensagem pelo telemóvel ou no email a indicar o número e terá de enviar uma outra mensagem, de volta, para confirmar que recebeu. Posteriormente, quando faltarem nove números para a sua vez, é de novo avisado por SMS (ou por mail, se preferir), devendo então dirigir-se ao serviço escolhido.





No caso das senhas tiradas online há uma tolerância de três números, para o caso de a pessoa não conseguir chegar a tempo. Em todo o caso, no portal dos serviços públicos é possível ir acompanhando em que número de senha vai e o tempo médio de atendimento, o que permitirá gerir melhor o tempo.