Sindicato impugna transferência e promoção de procuradores com providência cautelar

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público propôs uma providência cautelar no Supremo Tribunal Administrativo, para impugnar um dos critérios de transferência e promoção de magistrados do Ministério Público pelo país. Adão Carvalho, presidente do organismo, salienta que esta providência "tem de ser rápida". Em declarações ao Negócios, o magistrado considera ainda uma "aberração" haver apenas um procurador na corrida a procurador europeu.

