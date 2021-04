Sócrates gastava mais de 45 mil euros por mês sem trabalhar

José Sócrates gastou uma média de 45.400 euros por mês, em 2012, ano em que o antigo primeiro-ministro viveu em Paris, onde estudou Ciência Política, viajou com frequência da capital de França para Lisboa, onde tinha casa, e não exerceu qualquer trabalho remunerado.

A notícia é avançada hoje pelo Correio da Manhã, no dia em que o ex-primeiro-ministro vai ser se vai a julgamento no Caso Operação Marquês. O jornal cita a acusação do Ministério Público: "Ao longo do ano de 2012, o arguido José Sócrates despendeu um total de 544.865 euros, contando apenas com as quantias que passaram pela sua conta junto da CGD e com as quantias que o arguido Carlos Santos Silva lhe entregou em numerário."