Tribunal pede fim do sigilo do relatório sobre o BES

O Tribunal do Comércio pediu à Relação de Lisboa para analisar a quebra do dever de segredo do BdP, no âmbito do processo de insolvência do BES. O objetivo é que o regulador entregue o relatório sobre a sua atuação no banco.

Tribunal pede fim do sigilo do relatório sobre o BES









