Hugo Moredo Santos: “Emissões de dívida sustentável vão aumentar”

Mota-Engil, EDP, Greenvolt ou Caixa Geral de Depósitos foram quatro das empresas assessoradas pela sociedade de advogados Vieira de Almeida (VdA) no âmbito de operações de capitalização no chamado mercado de capitais mais direcionado para as questões ambiente, social e governança empresarial. A emissão de green bonds, social bonds, sustainability bonds ou sustainability-linked bonds são uma nova realidade com que també

...