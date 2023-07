Advogados afiançam que Portugal continua a atrair investidores

A advocacia que dá apoio às empresas espera uma segunda metade do ano com bom ritmo de trabalho, dando razão às projeções positivas sobre a economia. Isto, apesar das dúvidas sobre a conjuntura externa e em torno do financiamento.



Os assessores jurídicos alertam para o impacto que a inflação tem no custo do financiamento das empresas Istockphoto João Maltez jmaltez@negocios.pt 12:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Portugal continua a ser atrativo para os investidores internacionais, quem o diz são vários responsáveis de sociedades de advogados mais direcionadas para o apoio jurídico às empresas. Questionados pelo Negócios, dizem acreditar que a segunda metade do ano permitirá manter ou até acelerar o ritmo de trabalho do mercado da assessoria jurídica. Isto, apesar das incertezas em torno da conjuntura internacional, muito por culpa da inflaç ... ... Saber mais Ucrânia Manuel Magalhães mercado da assessoria jurídica

Advogados afiançam que Portugal continua a atrair investidores









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Advogados afiançam que Portugal continua a atrair investidores O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar