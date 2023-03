Advogados têm de “gerir frustração de clientes com obstáculos administrativos”

Partilhar artigo



O mote é a aceleração da transição energética e o foco as soluções de instalação, produção e autoconsumo de energias renováveis. A temática estará esta tarde em debate no Hub Criativo do Beato, por iniciativa da Agência de Energia e Ambiente de Lisboa. Mark Kirkby, advogado e sócio da Sérvulo, um dos oradores, explica ao Negócios o que estará em análise ...