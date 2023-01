Assessoria jurídica: Subida de juros está a penalizar mais as PME

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Para tentar estancar a inflação, o Banco Central Europeu poderá subir as taxas de juros até aos 3,25%, admitem economistas citados pela agência Bloomberg. Ainda longe dessa meta, os juros estão já a castigar e prometem afetar afetar ainda mais as empresas já endividadas e cuja atividade depende do acesso ao crédito, em particular as organizações de pequena e média dimensão, asseguram ao Negócios vá...