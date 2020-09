Fim dos megaprocessos bem recebido, colaboração premiada merece reservas

A proposta para uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, recentemente dada a conhecer pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, entrou em fase de consulta pública. O documento avança com um conjunto vasto de medidas, mas na classe da advocacia é o possível fim dos chamados megaprocessos, que se arrastam ao longo dos anos pelos tribunais, a iniciativa que parece ganhar mais adeptos. Longe de gerar consensos está a chamada colaboração premiada. Se é de justiça negociada em sede penal, nos moldes já previstos na lei, os advogados inquiridos pelo Negócios admitem a medida. Se a orientação for no sentido de promover a delação, o sim transforma-se em não. Cinco causídicos ligados à área do contencioso dão-nos uma perspetiva sobre estes dois temas.

