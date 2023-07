"Regulação para gestoras de fundos continua extensa e complexa"

Partilhar artigo



Um dos objetivos da criação do novo Regime da Gestão de Ativos (RGA) foi, segundo o legislador, a simplificação do enquadramento jurídico e regulatório desta atividade. Paulo Costa Martins, sócio da Cuatrecasas, afirma, em entrevista ao Negócios, que as mudanças legislativas trouxeram grande simplificação do ponto de vista jurídico e regulatório, mas sublinha que "a regulação aplicá...