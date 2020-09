A quadratura do círculo da dívida angolana à China

Luanda e Pequim continuam a negociar os termos do alívio da dívida. Angola está muito exposta à China, mas a questão, além de financeira, é sobretudo relevante no tabuleiro da geopolítica internacional e isso dificulta um acordo entre as partes.

