Angola: Arrancou a contagem de votos nas assembleias do centro de Luanda

A contagem de votos para as eleições gerais de Angola já começou nas assembleias de voto da capital angolana, maior praça política eleitoral do país, após o encerramento oficial do sufrágio às 17:00 locais.O processo de contagem de votos decorre sob liderança dos presidentes das mesas de voto e na presença de secretários e delegados de lista.À semelhança do que acontece na maior parte das assembleias, a contagem também decorria hoje ao início da noite na assembleia de voto 00070, instalada no Colégio Gregório Semedo, distrito da Maianga, como constatou a Lusa.Pelo menos três mesas foram instaladas nesta assembleia e mais de 230 eleitores exerceram o seu direito de voto em cada mesa.Após o processo de contagem, responsáveis de cada mesa e delegados de lista devem assinar uma ata, que vai ser afixada nesta assembleia com a indicação das preferências dos eleitores.O escrutínio arrancou oficialmente às 07:00 (mesma hora em Lisboa). No total, foram disponibilizadas 13.338 assembleias de voto no país e no exterior.As quintas eleições gerais em Angola perpetuam a disputa entre os dois principais partidos do país, o MPLA (Governo) e a UNITA (oposição), que tentam conquistar a maioria dos 220 lugares da Assembleia Nacional.João Lourenço, atual Presidente, tenta um segundo mandato e tem como principal adversário Adalberto Costa Júnior.No total, concorrem oito formações políticas que tentam conquistar o voto dos 14,4 milhões de eleitores.O processo eleitoral, que tem cerca de 1.300 observadores nacionais e internacionais, tem sido criticado pela oposição, considerando-o pouco transparente.