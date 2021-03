Angola: as boas notícias não pagam dívidas mas ajudam

A forma positiva como as instituições internacionais avaliam Angola constitui um estímulo para o governo de João Lourenço. O crescimento previsto para 2021 abre uma janela de esperança. O desafio é como lidar com as dificuldades atuais.

