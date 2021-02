As entrelinhas do relatório que põe João Lourenço em xeque

O relatório da Pangea revela um conhecimento minucioso da nova arquitetura do poder do país e coloca o Presidente angolano no radar da justiça dos EUA. Paradoxalmente, esta possibilidade constitui a maior fragilidade do documento.

