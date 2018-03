As queixas do líder da Sonangol, as mensagens de Isabel dos Santos e o inquérito da PGR

Carlos Saturnino queixou-se da gestão que Isabel dos Santos fez na Sonangol, a empresária respondeu com uma frase enigmática no instagram e a a Procuradoria angolana decidiu abrir um inquérito.

A Procuradoria Geral da República (PGR) de Angola decidiu abrir um inquérito à gestão de Isabel dos Santos da Sonangol na sequência das interrogações levantadas pelo seu sucessor na petrolífera angolana, Carlos Saturnino, em conferência de imprensa realizada na passada quarta-feira, 28 de Fevereiro.





O inquérito visa "investigar os factos ocorridos, bem como o eventual enquadramento jurídico-criminal dos mesmos", esclarece a nota emitida pela PGR, que é liderada pelo general Hélder Fernando Pitta Grós desde Dezembro de 2017.

Carlos Saturnino, que ocupou o cargo em Novembro de 2017, disse ter encontrado na empresa um elevado número de consultores e empresas de consultoria que acabavam por desvalorizar o trabalho realizado pelos quadros angolanos.





"Tomámos posse no dia 16 de Novembro de 2017 e nesse dia, à noite, apercebemo-nos que o administrador que cuidava das finanças na Sonangol, embora tivesse sido exonerado no dia 15, ordenou uma transferência no valor de 38 milhões de dólares para a Matter Business Solution, com sede no Dubai" afirmou Carlos Saturnino, acrescentando que não se tratou de uma situação isolada. "Não foi o único caso. No dia 17 de Novembro, houve o pagamento de mais quatro facturas também. Ou seja, como é que pessoas que tinham sido exoneradas pelo Governo ainda faziam transferências. Não pode ser um ato de boa-fé de certeza absoluta".





Isabel dos Santos liderou a petrolífera angolana entre Junho de 2016 e Novembro de 2017, mês em que foi exonerada pelo Presidente de Angola, João Lourenço, que por sua vez foi eleito chefe do Estado do país em Setembro do mesmo, substituindo o pai da empresária, José Eduardo dos Santos.