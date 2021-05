Ataques ao líder da UNITA são um sinal de insegurança

As últimas eleições em Angola têm sido sempre um passeio no parque para o MPLA. Ainda assim, a votação da UNITA é crescente e os ataques dirigidos ao seu líder, Adalberto da Costa Júnior, revelam preocupação do partido no poder.

