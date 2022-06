Bolsa de Angola torna-se realidade após uma década de "falsas partidas"

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Com cerca de 200 pessoas em contagem decrescente para a estreia das ações do Banco BAI, a bolsa de valores de Angola finalmente descolou na passada quinta-feira, 9 de junho.O BAI, o maior banco do país, teve 20 ordens de compra a 21.650 kwanzas (46,55 euros ao câmbio atual) na bolsa conhecida como Bolsa de Divida e Valores de Angola, ou Bodiva, 5% acima do preço da oferta pública inicial (IPO). Mas não havia vendedores.