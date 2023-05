Gemcorp e Carrinho fazem propostas para comprar banco do BPI em Angola

O grupo angolano Carrinho e a Gemcorp, gestora de fundos com sede no Reino Unido, são os dois candidatos à compra da posição de 48,1% que o BPI tem no Banco de Fomento Angola (BFA). O BPI, detido pelos espanhóis do CaixaBank, colocou a fasquia de 411 milhões de euros como o valor mínimo para alienar este ativo.





