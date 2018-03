Credit Suisse desconhece qualquer fraude que envolva o filho do ex-presidente de Angola

José Filomeno dos Santos, filho de José Eduardo dos Santos, foi constituído arguido e ficou impedido de sair de Angola.

Em causa está uma investigação a uma alegada transferência irregular de 500 milhões de dólares (406 milhões de euros) para um banco britânico, que já levou à constituição como arguido de Valter Filipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola (BNA), no passado dia 15 de Março. O antigo líder do BNA é suspeito dos crimes de peculato e branqueamento de capitais.

A transferência de 500 milhões de dólares do banco central para uma conta do Crédit Suisse em Londres seria uma garantia para um suposto financiamento no valor de 30 mil milhões de dólares. "As autoridades financeiras londrinas suspeitaram, e bloquearam os fundos em Londres", descreveu o blogue Maka Angola, dirigido pelo jornalista e activista Rafael Marques.

Esta terça-feira o Credit Suisse pronunciou-se afirmando que "não tem registo da alegada fraude, que envolveu documentação falsa, e não recebeu quaisquer fundos relacionados com a mesma. O Credit Suisse adianta, ainda, que forneceu toda a informação disponível às autoridades competentes", pode ler-se num comunicado emitido esta terça-feira, 27 de Março, a que o Negócios teve acesso.