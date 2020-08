Estado angolano toma posse do grupo de media dos generais Dino e Kopelipa e de Manuel Vicente

A Procuradoria Geral da República (PGR) de Angola entregou as empresas de comunicação social privadas do grupo Media Nova, dos generais "Dino" e "Kopelipa" e do ex-vice-presidente Manuel Vicente, ao ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.

Num comunicado, o órgão judicial adianta que a entrega das empresas da Media Nova (jornal O País, Rádio Mais e TV Zimbo) aconteceu na quinta-feira, através do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, "em virtude de terem sido constituídas com o apoio e reforço institucional do Estado".

As empresas eram detidas pelos generais Leopoldino "Dino" Fragoso do Nascimento, Hélder Vieira Dias "Kopelipa" e o antigo vice-presidente angolano e ex-presidente da Sonangol, Manuel Vicente.

Tal como o Negócios antecipou a e 2 de junho, os grupos de comunicação social criados durante a vigência de José Eduardo dos Santos, encontravam-se desde há algum tempo em dificuldades.



"Estes grupos foram constituídos para transmitir uma imagem de pluralidade do país, mas os seus impulsionadores sempre tiveram ligações fortes a José Eduardo dos Santos. Agora, aparentemente por dificuldades em aceder a fontes de financiamento e sem contarem com o embalo do atual inquilino do Palácio da Cidade Alta, começam a desmoronar-se, optando por solicitarem a intervenção do Estado", escrevia-se então na rubrica Radar África.



Refira-se que no final de maio, a TV Palanca, detida por Manuel Rabelais, antigo ministro da Comunicação Social de Angola num governo de José Eduardo doa Santos, já tinha passado para as mãos do Estado.