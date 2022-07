Isabel dos Santos lembra apoio do pai "desde a primeira hora"

Leia Também Reações à morte de Eduardo dos Santos: de pai querido a ditador

Leia Também Tchizé dos Santos quer investigação sobre alegada tentativa de homicídio do pai

Isabel dos Santos destacou este sábado "a sorte" de ter tido José Eduardo dos Santos como pai, sublinhando que o ex-presidente de Angola, falecido na sexta-feira, esteve sempre ao seu lado "desde a primeira hora"."És um homem simples e de grande gentileza que tive a sorte de ter como pai", escreveu Isabel dos Santos numa mensagem na sua conta na rede social Instagram, naquela que é a sua primeira reação pública à morte, na sexta-feira, aos 79 anos, do pai e ex-presidente angolano.Recorrendo à poesia, a filha de Eduardo dos Santos evoca o amor pelo pai: "Te amo pra todo sempre ... serei sempre tua filha ... serás sempre meu pai.... E um dia nos voltamos a ver .... E conversar como sempre...""Na tua última hora eu queria estar ao teu lado.../Como tu estiveste ao meu lado pra mim, desde a minha primeira hora/Como tu tiveste ao meu lado, e me apoiaste na minha vida nos momentos mais felizes e nos momentos mais difíceis", escreveu Isabel dos Santos."Tu me guiaste-te na vitória e na derrota/Tu me ensinaste a ser corajosa e paciente/Conversamos... e sempre ficamos lado a lado/Partilhamos nossas esperanças, nossos medos e nossos sonhos", prosseguiu.O ex-presidente angolano morreu na sexta-feira aos 79 anos numa clínica em Barcelona, Espanha, após semanas de internamento, anunciou hoje a presidência angolana, que decretou inicialmente cinco dias de luto nacional que depois aumentou para sete.José Eduardo dos Santos sucedeu a Agostinho Neto como Presidente de Angola em 1979 e deixou o cargo em 2017, cumprindo uma das mais longas presidências no mundo, marcada por acusações de corrupção e nepotismo.Em 2017, renunciou a recandidatar-se e o atual Presidente, João Lourenço, sucedeu-lhe no cargo, tendo sido eleito também pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que governa no país desde a independência de Portugal, em 1975.