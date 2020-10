Morreu Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos

Sindika Dokolo, empresário e marido de Isabel dos Santos, morreu esta quinta-feira no Dubai. Dokolo foi vítima de afogamento ennquanto fazia mergulho de apeneia, uma atividade que praticava com frequência.Sindika Dokolo, de 48 anos, nasceu em Kinshasa, no antigo Zaire, atual República Democrática do Congo.

Casado com a empresária e filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos desde 2002, Dokolo terá sido vítima de paragem cardíaca e afogamento, referem vários meios de comunicação social congoleses.O empresário tinha quatro filhos fruto do casamento com Isabel dos Santos."Foi durante um mergulho que você partiu para a eternidade, uma atividade habitual que te tirou da luta e dos seus entes queridos", lamentou na sua conta no Twitter Michée Mulumba, assistente pessoal do chefe de Estado, Félix Tshisekedi.