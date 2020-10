Família Dokolo agradece "solidariedade" em "momento de enorme tristeza e dor"

A família de Sindika Dokolo divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do mesmo, na qual aproveita para agradecer o todo o apoio e solidariedade demonstrados.

"É com profundo pesar e consternação que a família Dokolo, esposa, filhos, mãe, irmão e irmãs, neste momento de enorme tristeza e dor, lamenta informar o falecimento de Sindika Dokolo, na quinta-feira, 29 de outubro 2020, no Dubai. A família agradece a todos os que expressaram sentimentos de pesar, solidariedade e bondade e que partilham a nossa dor".

Sindika Dokolo, empresário e marido de Isabel dos Santos, morreu esta quinta-feira no Dubai. Dokolo morreu aos 48 anos, enquanto fazia mergulho de apneia, uma atividade que praticava com frequência. Dokolo terá sido vítima de paragem cardíaca e afogamento.



O empresário era casado com Isabel dos Santos desde 2002. Na sua conta no Twitter, a filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, publicou uma foto do casal sem qualquer legenda. Nos comentários são vários os seguidores da empresária a expressarem as condolências.