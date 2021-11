Os caminhos de Angola após o fim do acordo com o FMI

O programa de ajustamento financeiro que o FMI negociou com Angola termina este ano. Com eleições gerais em 2022, a questão reside agora em saber qual será o relacionamento futuro do governo de João Lourenço com a instituição.

Os caminhos de Angola após o fim do acordo com o FMI









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Os caminhos de Angola após o fim do acordo com o FMI O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar