As receitas brutas da venda de diamantes em Angola atingiram, no último trimestre do ano passado, 410 milhões de dólares (378 milhões de euros), subindo 7,5% face às vendas do mesmo período de 2018.De acordo com a agência de notícias de Angola (Angop), o Estado arrecadou mais 28,7 milhões de dólares (26,4 milhões de euros) nos últimos três meses de 2019 face ao que tinha obtido de outubro a dezembro de 2018.Durante o último trimestre de 2019, foi comercializado um volume total de 3,4 milhões de quilates, o que corresponde a um aumento da produção de 19,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, após a venda de dois ciclos de produção pela Sociedade Mineira de Catoca (SMC) em dezembro.