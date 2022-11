Santoro Finance: Tribunal diz a trabalhadores para reclamarem em Angola

A empresa de Isabel dos Santos, a Santoro Finance, com sede em Portugal, foi arrestada. O Tribunal do Trabalho atribui créditos laborais aos trabalhadores portugueses que ficaram repentinamente sem emprego. Já o juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal, diz que devem reclamar os direitos em Angola.

