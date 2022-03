São Vicente condenado a nove anos de prisão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlos São Vicente foi condenado, esta quinta-feira, 24 de março, a nove anos de prisão pelos crimes de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais pelo Tribunal da Comarca de Luanda.O empresário luso-angolano, casado com Irene Neto (filha do primeiro presidente de Angola) perdeu também todos os seus bens a favor do Estado.

Segundo a justiça angolana, Carlos São Vicente terá lesado a petrolífera estatal Sonangol em mais de 900 milhões de dólares.



A defesa deverá recorrer da sentença embora não tenha ainda anunciado oficialmente esta decisão.





O empresário e antigo presidente da empresa AAA, tinha sido detido a 22 de setembro de 2020 pelas autoridades angolanas e encontrava-se, desde então, em prisão preventiva. O julgamento que culminou com esta condenação havia sido iniciado a 26 de janeiro deste ano.





Para justificar esta pena, o Tribunal deu como aprovada a acusação de que o empresário, o qual durante quase duas décadas teve o monopólio dos seguros e resseguros da petrolífera estatal angolana Sonangol, terá montado um esquema triangular, com empresas em Angola, Londres e Bermudas, que gerou perdas para o tesouro angolano, em termos fiscais, num montante acima dos mil milhões de euros.





A defesa do empresário sustentava que a acusação tinha "uma fundamentação quase inexistente", por não haver factos que provassem a fraude fiscal.