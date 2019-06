De acordo com o Novo Jornal, os "hackers" acederam a mais de 7.000 computadores da companhia petrolífera angolana, dos quais extraíram informação privilegiada. O ataque terá deixado a gestão da empresa "desorientada".



Teme-se ainda que o acesso a informação privilegiada possa resultar em prejuízos financeiros e danos reputacionais para a empresa. Ao que tudo indica o sistema informático continua afetado.



O site Correio da Kianda cita uma nota interna de petrolífera na qual se esclarece que estão em curso os procedimentos de restabelecimento da infra-estrutura e reposição dos serviços críticos.

A Sonangol foi alvo de um ataque informático que deixou a empresa paralisada. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Novo Jornal. Segundo o semanário angolano, esta ação de pirataria foi desencadeada no dia 5 de junho, coincidindo com a realização em Luanda da conferência "Angola Oil & Gas" que juntou cerca de 500 gestores ligados a estas duas áreas e contou com a presença do presidente angolano, João Lourenço.