Sonangol lucra 2,1 mil milhões de dólares

A Sonangol fechou 2021 com um lucro de 2,1 mil milhões de dólares, (dois mil milhões de euros), um crescimento de 152% face a 2020 e uma inversão completa, na medida em havia fechado esse ano com um prejuízo de 2,5 mil milhões de euros. Trata-se do melhor resultado da petrolífera angolana desde 2014.





A empresa, em comunicado, adianta que o volume de negócios consolidado se situou em 8,9 mil milhões de dólares no final do ano passado, um crescimento de 46% por comparação com 2020. Já o EBIDTA cifrou-se em 3,4 mil milhões de euros, um aumento de 70% relativamente ao período homólogo.

A Sonangol sustenta que este "resultado económico e financeiro substancialmente robusto" se deveu à conjugação de dois fatores. Por um lado "um excelente desempenho operacional, como consequência de ações e medidas tomadas ao longo do ano", entre as quais o rigor financeiro e a redução de custos. Por outro "o contributo das condições macroeconómicas favoráveis".





Neste particular destaca-se o facto de a petrolífera ter comercializado o barril de petróleo a uma média de 71 de dólares, uma valorização substantiva atendendo ao preço de 41 dólares a que havia sido vendido em 2020.